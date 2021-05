A causa di un incidente, traffico rallentato lungo l’A2 'Autostrada del Mediterraneo' all’altezza del km 10,100, a Salerno in direzione San Mango Piemonte. L’incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto una moto causando il decesso di una persona. Lo comunica l'Anas. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione dell'evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.