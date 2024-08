Futuro del Rio Foce a Sarno: Sirica (Fratelli d'Italia) richiede azioni immediate del Comune per la sua valorizzazione

Il Rio Foce si sta confermando come una risorsa naturale inestimabile per il nostro territorio, attirando un numero crescente di visitatori provenienti da diverse aree della regione Campania. Tuttavia, la gestione di questo flusso spontaneo di persone è ancora carente, con l'amministrazione comunale di centrosinistra che appare del tutto inerme di fronte a questa situazione.

Enrico Sirica, consigliere comunale di Sarno in quota Fratelli d'Italia, ha espresso con forza la necessità di un intervento immediato per garantire che il Rio Foce sia adeguatamente valorizzato e attrezzato. "È da sempre evidente l'importanza di questa risorsa naturale per il nostro territorio, e la mancanza di azioni concrete da parte dell'amministrazione comunale è inaccettabile", ha dichiarato Sirica. "Il Rio Foce deve essere reso fruibile in maniera ottimale, anche solo attraverso interventi di ordinaria amministrazione, per garantire che i visitatori possano godere appieno della bellezza e delle opportunità che questo luogo offre."

Sirica ha sottolineato l'urgenza di un piano di valorizzazione del Rio Foce che preveda non solo la gestione del flusso turistico, ma anche interventi infrastrutturali per migliorare l'accesso e la sicurezza dell'area. "Non possiamo permetterci di sprecare questa opportunità. È necessario agire subito per trasformare il Rio Foce in un vero e proprio punto di riferimento per il turismo naturale in Campania," ha concluso.