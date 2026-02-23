Elezioni amministrative 2026: si vota il 24 e 25 maggio. Tutti i Comuni al voto in Campania

È ufficiale: il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha informato il Consiglio dei ministri che le elezioni amministrative 2026 si svolgeranno domenica 24 e lunedì 25 maggio.

Saranno 626 i Comuni delle Regioni a statuto ordinario chiamati al rinnovo di sindaco e consiglio comunale, tra cui 15 capoluoghi di provincia:

Venezia, Reggio Calabria, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone e Salerno.

L’eventuale turno di ballottaggio, previsto nei Comuni con più di 15mila abitanti, si terrà domenica 7 e lunedì 8 giugno.

Nelle prossime settimane è attesa l’emanazione del Decreto Elezioni da parte del Ministero dell’Interno, che definirà modalità operative, scadenze e adempimenti. Secondo la prassi normativa, il termine per la presentazione delle liste dovrebbe cadere intorno alla fine di aprile, aprendo ufficialmente la fase centrale della campagna elettorale.

Provincia di Salerno

In provincia di Salerno l’appuntamento più atteso è quello del capoluogo, Salerno, dove con ogni probabilità si candiderà l’ex governatore Vincenzo De Luca.

Al voto anche importanti centri della provincia:

Amalfi (uscente Daniele Milano)

Cava de' Tirreni (uscente Vincenzo Servalli)

Angri (uscente Cosimo Ferraioli)

Campagna (commissariata per dimissioni dei consiglieri comunali)

Maiori (Antonio Capone)

Pagani (Raffaele Maria De Prisco)

Positano (Giuseppe Guida)

San Valentino Torio (Michele Strianese)

Valva (commissariata per dimissioni dei consiglieri comunali).

Provincia di Napoli

Nel Napoletano spiccano i rinnovi di importanti centri:

Ercolano (il sindaco Ciro Buonajuto è stato eletto in Consiglio regionale)

Portici (Enzo Cuomo è oggi assessore nella giunta regionale guidata da Roberto Fico)

Casalnuovo di Napoli

San Giorgio a Cremano (Giorgio Zinno è risultato il più votato alle ultime regionali)

Particolare rilievo assume la situazione di:

Procida, dove termina il mandato di Raimondo Ambrosino

Mugnano di Napoli (uscente Luigi Sarnataro)

Al voto anche:

Pompei

Massa Lubrense

Entrambe le comunità sono state segnate dalla scomparsa prematura dei rispettivi sindaci: a Pompei Carmine Lo Sapio sarebbe stato candidato al secondo mandato; a Massa Lubrense si eleggerà il successore di Lorenzo Balducelli, scomparso durante l’incarico.

Grande attesa anche in Penisola Sorrentina per le amministrative di:

Sorrento, dove il sindaco Massimo Coppola è stato arrestato nell’ambito di uno scandalo politico-amministrativo.

Nell’area vesuviana si voterà inoltre a:

Ottaviano (attualmente commissariato dopo la sfiducia a Biagio Simonetti)

San Gennaro Vesuviano (Antonio Russo conclude il secondo mandato)

Somma Vesuviana (commissariata dopo la sfiducia a Salvatore Di Sarno)

Sant'Anastasia (Carmine Esposito conclude il primo mandato)

Saviano (commissariata dopo la sfiducia a Vincenzo Simonelli)

Terzigno (si chiude il decennio amministrativo di Francesco Ranieri)

Altri Comuni al voto in provincia di Napoli:

Afragola

Arzano

Cardito

Frattamaggiore

Calvizzano (Giacomo Pirozzi, uscente)

Casandrino

Lacco Ameno (Giacomo Pascale, uscente)

Mariglianella (Arcangelo Russo, uscente)

Melito di Napoli

San Paolo Bel Sito (Raffaele Barone, uscente)

San Vitaliano

Provincia di Caserta

In provincia di Caserta saranno 17 i Comuni chiamati alle urne:

Marcianise

San Nicola la Strada

Trentola Ducenta

Santa Maria a Vico

Capodrise

Portico di Caserta

Pignataro Maggiore

San Marco Evangelista

San Cipriano d'Aversa

Casagiove

Cesa

Cellole

Arienzo

Grazzanise

Roccamonfina

Castel Campagnano

Castello del Matese

Provincia di Avellino

Sono diversi i Comuni irpini chiamati al voto per il rinnovo di sindaco e consiglio comunale:

Andretta (Michele Miele, sindaco uscente)

Ariano Irpino (Enrico Franza, sindaco uscente)

Avellino

Calitri (Michele Di Maio, sindaco uscente)

Castelfranci

Cervinara

Guardia Lombardi

Luogosano (Carmine Ferrante, sindaco uscente)

Prata di Principato Ultra

Quadrelle (Simone Rozza, sindaco uscente)

Quindici

San Mango sul Calore (Teodoro Boccuzzi, sindaco uscente)

Sorbo Serpico (Maria Teresa Fontanella, sindaca uscente)

Provincia di Benevento

Anche nel Sannio saranno diversi i Comuni chiamati alle urne:

Calvi (Armando Rocco, sindaco uscente)

Campoli del Monte Taburno (Tommaso Nicola Grasso, sindaco uscente)

Castelfranco in Miscano (Andrea Giallonardo, sindaco uscente)

Castelpoto (Vito Fusco, sindaco uscente)

Foiano di Val Fortore (Giuseppe Antonio Ruggiero, sindaco uscente)

Guardia Sanframondi (Raffaele Di Lonardo, sindaco uscente)

Paduli (Domenico Vessichelli, sindaco uscente)

Reino (Antonio Calzone, sindaco uscente)

Sant'Agata de' Goti (Salvatore Riccio, sindaco uscente)

Telese Terme (Giovanni Caporaso, sindaco uscente)