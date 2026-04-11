Elezioni comunali a Salerno, Lanocita e Pecoraro tirano la volata a Forte e Bassano

Si è svolto questa mattina, presso i locali di Libramente a Salerno, l’incontro pubblico “Per Salerno, Per la Vita”, promosso dal Movimento 5 Stelle in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio prossimi. L’iniziativa ha rappresentato un momento di confronto partecipato con la cittadinanza sui temi dello sviluppo sostenibile, della qualità della vita, delle politiche sociali e della partecipazione attiva.

Ad aprire i lavori è stata Claudia Pecoraro, che ha introdotto i principali argomenti al centro del dibattito. A seguire, la tavola rotonda ha visto protagonisti Nadia Bassano e Lorenzo Forte, entrambi già impegnati nell’associazione “Salute e Vita”.

Nel corso dell’incontro, Nadia Bassano ha posto l’attenzione sul tema della tutela degli animali, sottolineando la necessità di una maggiore applicazione delle norme già esistenti: “È fondamentale vigilare sull’applicazione del regolamento per la tutela degli animali d’affezione, in vigore a Salerno dal 2014 ma ancora poco conosciuto e applicato. Allo stesso tempo, chiediamo con forza il divieto di attendamento dei circhi con animali sul territorio cittadino, seguendo l’esempio di tante altre realtà che hanno già intrapreso questa scelta di civiltà”.

Sui temi ambientali e della rigenerazione urbana è intervenuto Lorenzo Forte, che ha ribadito alcune priorità strategiche per la città: “La bonifica delle Fonderie Pisano deve diventare una priorità non più rinviabile. Su quell’area è necessario immaginare un grande parco urbano che restituisca spazio, salute e qualità della vita ai cittadini. Inoltre, crediamo fortemente in una cultura che parta dal basso: per questo chiediamo che spazi come gli ex Salid e il Teatro Ghirelli vengano affidati alla gestione delle associazioni teatrali, invece di continuare a essere utilizzati come depositi. Vengano gestite da gruppi lontani dalla politica, per avere una visione differente di questa città e che guarda al futuro. Una visione diversa da quella di oggi, da quella Vincenzo De Luca e che parla al passato".

Le conclusioni sono state affidate a Franco Massimo Lanocita, candidato sindaco della coalizione con Movimento 5 Stelle e AVS, che ha illustrato la visione strategica e le priorità del programma amministrativo per la città.