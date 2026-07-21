Lega Salerno, Aurelio Tommasetti eletto segretario provinciale: «Ripartiamo uniti, più forti e più vicini ai territori»

Sala gremita e grande partecipazione al congresso provinciale della Lega di Salerno che ha eletto Aurelio Tommasetti nuovo segretario provinciale. Alla presenza del segretario regionale Gianpiero Zinzi, della sottosegretaria di Stato Pina Castiello, di amministratori, sindaci, dirigenti e militanti provenienti da tutta la provincia, il congresso ha segnato l’avvio di una nuova fase politica all’insegna dell’unità, del gioco di squadra e del radicamento sul territorio.
«Oggi non celebriamo soltanto un’elezione, ma l’inizio di un percorso condiviso – dichiara Tommasetti –. La Lega riparte da una squadra unita, competente e determinata a costruire una presenza sempre più forte in ogni comune della provincia. Saremo un punto di riferimento per amministratori, militanti e cittadini, con l’obiettivo di dare risposte concrete ai bisogni del territorio.»
«Lavoreremo in piena sintonia con il segretario regionale Gianpiero Zinzi e con il nostro leader, valorizzando la filiera istituzionale con il Governo nazionale. Il buon governo, la sicurezza, il contrasto all’immigrazione clandestina, la tutela delle imprese, del lavoro e delle famiglie saranno al centro della nostra azione politica.»
«L’entusiasmo e la partecipazione che abbiamo registrato oggi ci consegnano una responsabilità ancora più grande. Da domani saremo al lavoro, con umiltà e determinazione, per rafforzare ulteriormente la presenza della Lega in tutta la provincia di Salerno, ascoltando i territori e costruendo una classe dirigente sempre più radicata e vicina ai cittadini.»
Nel corso del congresso è stata inoltre ufficializzata la composizione del nuovo Direttivo provinciale della Lega Salerno:
Aurelio Tommasetti, Segretario provinciale
Giovanni Emanuele Ricca, Assessore del Comune di Contursi Terme, Vice Segretario provinciale
Sonia Alfano, Sindaco di San Cipriano Picentino, Presidente provinciale
Chiara Gambardella, Vicepresidente provinciale
Giuseppe Palimieri, Sindaco di Roscigno, Responsabile Enti Locali
Lucia Vuolo, già Europarlamentare, Vice Segretario regionale della Lega
Giuseppe Orlotti, Sindaco di Giungano, Coordinatore dei Sindaci della Lega
Antonella Franco, Responsabile Tesseramento
Annalisa Parente, Responsabile Organizzazione
Maria Rosaria Sica, Responsabile Comunicazione
Dante Santoro, Avvocato
Davide Villani, Avvocato
Angelo Manganelli, Ingegnere
Annamaria Altieri, Architetto
Antonio Mainardi, Consigliere comunale di Angri
Gennaro Esposito, Consigliere comunale di Mercato San Severino, Responsabile Politiche per il Lavoro
Francesco Perretta, Consigliere comunale di Salvitelle, Responsabile Giustizia
Elio Venutolo, Consigliere comunale di Castelnuovo di Conza
Guido D’Ambrosio, Responsabile Economia
Nicola Troisi, Responsabile Formazione Professionale
Severino Molisse, Commissario cittadino di Nocera Inferiore
Domenico Russo, Commissario cittadino di Teggiano
Mario Tedesco, Responsabile Scuola
Pietro Pisacane, Commissario cittadino di Pagani
Mirko Giordani, Commissario cittadino di Cava de’ Tirreni
Lorenzo Pace, Commissario cittadino di Sala Consilina
Alessandro Laudani, Medico anestesista
Angelo Amato, Imprenditore
Giovanni Piano, Responsabile Caccia