Lega Salerno, Aurelio Tommasetti eletto segretario provinciale: «Ripartiamo uniti, più forti e più vicini ai territori»

Sala gremita e grande partecipazione al congresso provinciale della Lega di Salerno che ha eletto Aurelio Tommasetti nuovo segretario provinciale. Alla presenza del segretario regionale Gianpiero Zinzi, della sottosegretaria di Stato Pina Castiello, di amministratori, sindaci, dirigenti e militanti provenienti da tutta la provincia, il congresso ha segnato l’avvio di una nuova fase politica all’insegna dell’unità, del gioco di squadra e del radicamento sul territorio.

«Oggi non celebriamo soltanto un’elezione, ma l’inizio di un percorso condiviso – dichiara Tommasetti –. La Lega riparte da una squadra unita, competente e determinata a costruire una presenza sempre più forte in ogni comune della provincia. Saremo un punto di riferimento per amministratori, militanti e cittadini, con l’obiettivo di dare risposte concrete ai bisogni del territorio.»

«Lavoreremo in piena sintonia con il segretario regionale Gianpiero Zinzi e con il nostro leader, valorizzando la filiera istituzionale con il Governo nazionale. Il buon governo, la sicurezza, il contrasto all’immigrazione clandestina, la tutela delle imprese, del lavoro e delle famiglie saranno al centro della nostra azione politica.»

«L’entusiasmo e la partecipazione che abbiamo registrato oggi ci consegnano una responsabilità ancora più grande. Da domani saremo al lavoro, con umiltà e determinazione, per rafforzare ulteriormente la presenza della Lega in tutta la provincia di Salerno, ascoltando i territori e costruendo una classe dirigente sempre più radicata e vicina ai cittadini.»

Nel corso del congresso è stata inoltre ufficializzata la composizione del nuovo Direttivo provinciale della Lega Salerno:

Aurelio Tommasetti, Segretario provinciale

Giovanni Emanuele Ricca, Assessore del Comune di Contursi Terme, Vice Segretario provinciale

Sonia Alfano, Sindaco di San Cipriano Picentino, Presidente provinciale

Chiara Gambardella, Vicepresidente provinciale

Giuseppe Palimieri, Sindaco di Roscigno, Responsabile Enti Locali

Lucia Vuolo, già Europarlamentare, Vice Segretario regionale della Lega

Giuseppe Orlotti, Sindaco di Giungano, Coordinatore dei Sindaci della Lega

Antonella Franco, Responsabile Tesseramento

Annalisa Parente, Responsabile Organizzazione

Maria Rosaria Sica, Responsabile Comunicazione

Dante Santoro, Avvocato

Davide Villani, Avvocato

Angelo Manganelli, Ingegnere

Annamaria Altieri, Architetto

Antonio Mainardi, Consigliere comunale di Angri

Gennaro Esposito, Consigliere comunale di Mercato San Severino, Responsabile Politiche per il Lavoro

Francesco Perretta, Consigliere comunale di Salvitelle, Responsabile Giustizia

Elio Venutolo, Consigliere comunale di Castelnuovo di Conza

Guido D’Ambrosio, Responsabile Economia

Nicola Troisi, Responsabile Formazione Professionale

Severino Molisse, Commissario cittadino di Nocera Inferiore

Domenico Russo, Commissario cittadino di Teggiano

Mario Tedesco, Responsabile Scuola

Pietro Pisacane, Commissario cittadino di Pagani

Mirko Giordani, Commissario cittadino di Cava de’ Tirreni

Lorenzo Pace, Commissario cittadino di Sala Consilina

Alessandro Laudani, Medico anestesista

Angelo Amato, Imprenditore

Giovanni Piano, Responsabile Caccia