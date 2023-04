“Spagnoli a Napoli”, la mostra al Museo di Capodimonte

di Annamaria Porro*

Al Museo di Capodimonte, nella sala Raffaello Causa, da circa un mese è in corso la mostra “Spagnoli a Napoli”, visibile fino al 25 giugno. Una Mostra nata dalla collaborazione con il Museo National del Prado che ci regala la possibilità, dopo 400 anni, della tela di Raffaello: la Madonna del pesce. Una mostra che verte sull’ importanza della contaminazione artistica “italiana” sulla Spagna agli inizi del XVI secolo, quando la penisola iberica subentrò nel regno di Napoli, dopo aver sconfitto i francesi. Il focus della mostra illumina un momento storico poco conosciuto ma estremamente interessante per il mondo artistico. La presenza di artisti spagnoli che entrarono nell'orbita napoletana, grazie ai diversi viceré che si successero sul trono di Napoli, fu un occasione preziosa per gli spagnoli di assorbire la “maniera italiana”. In particolare il Cristo Flagellato di Diego de Siloe (prima foto a destra) che con le sue sculture in legno policromato richiama l’emotività dello spettatore. Tra gli altri Pedro Machuca nei suoi dipinti si legge l’ammirazione per il grande Raffaello. Altro artista, Alfonso Berruguete si distinguerà per la passione verso Michelangelo ed avrà notevoli incarichi in Spagna. Quindi il Rinascimento italiano influenzerà artisti spagnoli, che una volta appresa la “lezione” italiana, approderanno in diverse località spagnole per conquistare il pubblico iberico. Un taglio nuovo ed originale, il percorso della mostra che snocciola diverse opere spagnole che dialogano con alcune italiane che coniugano ulteriori spunti per percorsi sempre nuovi e soprattutto aggiungono un altro tassello nella grande panacea dell’arte, valorizzando questo momento storico. E come diceva Michelangelo “ pochi sono gli artisti spagnoli, forse due o tre, che riescono ad assimilare e ad imitare l’arte italiana che discende direttamente dall’antica Grecia”. Quindi se passerete per Capodimonte non lasciatevi sfuggire questa opportunità di confronto tra l’arte italiana e spagnola del XVI secolo.

*Annamaria Porro. Guida turistica della Campania

