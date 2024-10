Sarno. Il Platano di Foce è ufficialmente un albero monumentale, il riconoscimento al Comune

Il Comune di Sarno ottiene un importante riconoscimento: il Platano di Foce è ufficialmente un albero monumentale!

È stato inserito nell’elenco degli Alberi Monumentali d’Italia, redatto annualmente dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in sinergia con l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania, grazie a un progetto finanziato dall’Unione Europea.

Questa mattina, nel Parco Rio Santa Maria della Foce, il Sindaco Francesco Squillante e l’Amministrazione Comunale hanno inaugurato una stele informativa lungo gli argini del lungofiume, dove sorge il maestoso albero plurisecolare, alto 30 metri e con una circonferenza di 3 metri.

Si tratta di un importante riconoscimento per la Città di Sarno, poiché il Platano di Foce è di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, storico e culturale, sia per la sua veneranda età che per le sue dimensioni ragguardevoli.

