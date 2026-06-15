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Aree dismesse, finanziamento da 1,4 milioni per Nocera Superiore: soddisfazione di Fabbricatore

15 Giugno 2026 Author :  
Aree dismesse, finanziamento da 1,4 milioni per Nocera Superiore: soddisfazione di Fabbricatore

“La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha approvato la graduatoria definitiva dello storico bando per il rilancio delle aree dismesse: per la nostra Nocera Superiore arrivano esattamente 1.464.798,12 euro!

Un risultato straordinario, che porta la firma della filiera del fare di Fratelli d’Italia. - lo annuncia il Vice Presidente del Consiglio Regionale della Campania Giuseppe Fabbricatore - Per questo immenso traguardo sul territorio, un ringraziamento profondo va:

Alla Presidente Giorgia Meloni, per la visione strategica a sostegno dei Comuni;

Al Vice Ministro On. Edmondo Cirielli, punto di riferimento imprescindibile per la nostra provincia;

Al Sottosegretario al MIT Senatore Antonio Iannone, sempre in prima linea per lo sviluppo dei territori;

All’On. Imma Vietri, per l’instancabile e quotidiano lavoro parlamentare a difesa delle nostre comunità.

Questo finanziamento statale strategico (Legge 178/2020) servirà per la rigenerazione urbana delle aree abbandonate o in disuso. Con il verbale conclusivo dell’11 giugno 2026, la Commissione di valutazione ha premiato il nostro Comune con un punteggio di 65, il che significa che spazi da tempo inutilizzati si trasformeranno finalmente in cantieri, nuovi servizi e sviluppo reale per i cittadini".

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