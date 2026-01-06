Centrodestra in tilt a Sarno: Forza Italia all’opposizione, Fratelli d’Italia e Crescenzo infiammano i social

A Sarno il centrodestra vive una fase di forte tensione. Lo stato maggiore di Forza Italia ha ufficializzato il passaggio del partito all’opposizione, con Fulvio Martusciello che ha definito la scelta “una decisione dalla quale non si torna indietro, volta a ricostruire un centrodestra paritario in ogni comune della Campania, eliminando anomalie e ambiguità”, in accordo con Edmondo Cirielli.

Immediata la risposta di Fratelli d’Italia, con il coordinatore cittadino Enrico Sirica che ha rilanciato sui social: “In politica la chiarezza e la coerenza sono un dovere verso i cittadini. Fratelli d’Italia Sarno ha sempre mantenuto una linea trasparente, assumendosi fino in fondo la responsabilità delle proprie scelte, senza ambiguità o operazioni tattiche. Il centrodestra unito non può essere uno slogan da utilizzare a fasi alterne, ma un progetto serio che si costruisce con simboli, programmi e comportamenti coerenti nel tempo. Gli elettori meritano rispetto e verità, non cambi di posizione che generano solo confusione. Continueremo a lavorare per un’alternativa credibile e coerente, fondata su valori chiari e su una visione politica riconoscibile”.

La dichiarazione di Sirica ha subito acceso un vivo dibattito sui social, con cittadini e militanti che hanno commentato e discusso il futuro del centrodestra locale. A rendere ancora più complessa la situazione, la recente dichiarazione di Domenico Crescenzo ha creato ulteriore confusione all’interno del circolo cittadino di Forza Italia, alimentando tensioni interne e incertezze sul futuro del partito a Sarno.

Il passaggio di Forza Italia all’opposizione, unito alla presa di posizione netta di Fratelli d’Italia e alle dichiarazionidi Crescenzo, segna una fase di ridefinizione politica a Sarno, con possibili ripercussioni sul panorama elettorale dei prossimi mesi.