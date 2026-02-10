Pagani. Graduatorie per l’assegnazione di alloggi ERP Anno 2026 e canone per attuali assegnatari

Il Comune di Pagani rende noto alla cittadinanza che la Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 430 del 18 dicembre 2025, ha approvato l’Avviso pubblico per l’inserimento nell’Anagrafe del Fabbisogno Abitativo e nelle relative graduatorie per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) per l’anno 2026.

Questa iniziativa rappresenta un’opportunità concreta per le famiglie e i cittadini in condizioni di disagio abitativo e socio-economico che intendono partecipare alla formazione delle graduatorie per l’assegnazione delle case popolari nel territorio del Comune di Pagani.

Le domande di partecipazione possono essere presentate esclusivamente online tramite la piattaforma telematica della Regione Campania, a partire dalle ore 12:00 del 2 marzo 2026 e fino alle ore 14:00 del 15 aprile 2026.

Possono partecipare alla procedura i cittadini in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso, tra cui:

• cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea (o titolo di soggiorno previsto dalla normativa vigente);

• residenza o attività lavorativa stabile nel Comune di Pagani o in un Comune della Regione Campania;

• ISEE del nucleo familiare non superiore a €16.000,00;

• assenza di diritti di proprietà su alloggi adeguati nel territorio regionale e nazionale;

• assenza di occupazioni abusive di immobili ERP negli ultimi cinque anni.

La presentazione della domanda può essere effettuata solo tramite autenticazione con SPID, CIE o CNS sulla piattaforma regionale dedicata all’ERP.

Per accompagnare i cittadini nella compilazione della domanda e per fornire assistenza, è attivo un Help Desk regionale, raggiungibile all’indirizzo e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Il testo integrale dell’Avviso pubblico, con i dettagli sui requisiti e sulle modalità di presentazione delle domande, è consultabile sul sito ufficiale del Comune di Pagani e sull’Albo Pretorio online.

Inoltre, si informano i i cittadini assegnatari di alloggi ERP che, ai sensi del Regolamento Regionale della Campania n.11/2019 e successive modificazioni, nonchè in applicazione dell'art.22 relativo alla determinazione del canone di locazione,è necessario presentare l'attestazione ISEE 2026 ai fini della quantificazione del canone ERP per l'anno di riferimento.

L'ISEE, unitamente a copia di documento di identità valido, dovrà essere consegnato entro e non oltre il 30 Agosto 2026 a mano presso l'Ufficio protocollo del Comune di Pagani oppure a mezzo PEC all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.