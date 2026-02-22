Siano, Rocco Di Filippo lascia la maggioranza: si apre la fase pre-elettorale

Problemi per la coalizione di governo di Siano guidata dal sindaco Giorgio Marchese. Rocco Di Filippo ha ufficializzato la sua uscita dalla maggioranza nel corso dell’ultimo consiglio comunale.

Dopo nove anni di fedeltà politica al primo cittadino – durante i quali ha ricoperto i ruoli di assessore e vicesindaco – Di Filippo ha deciso di prendere le distanze dall’amministrazione. Una decisione che era nell’aria da tempo, complice alcune divergenze con il sindaco, ma resa nota solo pubblicamente nei giorni scorsi.

Si tratta di una perdita significativa per la maggioranza: Di Filippo è stato infatti il consigliere più votato alle amministrative del 2016 e del 2021, rappresentando uno dei riferimenti principali della coalizione.

Molto chiare le sue parole durante l’assemblea consiliare, in cui ha spiegato le ragioni della rottura. Il consigliere ha presentato un documento dichiarando di restare fedele ai valori che hanno ispirato la lista “Siano al Centro” sin dal 2016.

Il capogruppo Domenico Caiazza lo ha accusato di essere già in campagna elettorale e di aver lasciato la maggioranza per questo motivo. Di Filippo ha replicato di non essere in contrapposizione personale con Marchese, ma di prendere atto che, a suo avviso, la maggioranza avrebbe tradito quei valori fondanti. Il sindaco, dal canto suo, non è intervenuto nel dibattito.

La decisione di Di Filippo apre di fatto la campagna elettorale per le prossime amministrative. Non è escluso che possa candidarsi alla carica di sindaco. Intanto il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Antonio Buonaiuto, forte del risultato ottenuto dal partito alle ultime elezioni regionali, rivendica per i meloniani la candidatura a primo cittadino.

Sul fronte politico locale si delinea intanto un nuovo assetto di coalizione che comprende l’area riconducibile agli ex sindaci Tenore e Riccio, insieme ai due più votati del precedente consiglio comunale, Rocco Di Filippo e l’avvocato Fiordalisa Leone. Proprio quest’ultima viene indicata da più parti come possibile candidata sindaco della coalizione, con il sostegno del viceministro Edmondo Cirielli.

A Siano la naturale scadenza del mandato sarebbe fissata per ottobre 2026, ma si dovrebbe votare nella primavera del 2027. Tuttavia, qualora venisse confermata l’eventuale incompatibilità di qualche consigliere comunale – come si vocifera negli ambienti politici – la consiliatura potrebbe non arrivare alla sua scadenza naturale.

La situazione resta in evoluzione dopo le dimissioni dell’ex vicesindaco. I prossimi giorni saranno decisivi per comprendere gli sviluppi del quadro politico cittadino.