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Cronaca

Siano, cittadini esasperati: "Di notte non si dorme più". Tra sicurezza, scuole e gioco d'azzardo cresce il malcontento

02 Luglio 2026 Author :  
Siano, cittadini esasperati: "Di notte non si dorme più". Tra sicurezza, scuole e gioco d'azzardo cresce il malcontento

A Siano cresce il malcontento di una parte della cittadinanza, che denuncia una situazione sempre più difficile sotto diversi aspetti: dalla sicurezza nelle ore notturne alle condizioni di alcuni edifici scolastici, fino alla diffusione delle attività legate al gioco d'azzardo.

Numerose sono le segnalazioni pubblicate sui social network da residenti che lamentano notti insonni a causa degli schiamazzi e delle corse di scooter e biciclette elettriche lungo diverse strade del paese. Una situazione che, secondo molti cittadini, si ripeterebbe ormai da tempo senza che vengano adottati provvedimenti efficaci.

L'episodio più preoccupante sarebbe avvenuto nei giorni scorsi nella villetta di via Spinelli, dove un cittadino, esasperato perché costretto ad alzarsi alle 4 del mattino per recarsi al lavoro, sarebbe sceso in strada armato di una roncola. Solo il tempestivo intervento di alcune persone presenti avrebbe evitato conseguenze ben più gravi.

Sui social sono sempre più numerosi i messaggi di cittadini che dichiarano di sentirsi abbandonati, lamentando quella che definiscono un'assenza dell'amministrazione comunale e una presenza insufficiente della Polizia Municipale sul territorio.

A queste criticità si aggiunge la denuncia politica avanzata ieri dal consigliere comunale Roberto Masi, che ha espresso forte preoccupazione per la situazione di alcuni plessi scolastici del paese. Secondo quanto denunciato dal consigliere, le scuole di Piazza Aldo Moro, via Botta e via Pulcini presenterebbero criticità tali da renderle non pienamente agibili e non conformi alla normativa antincendio. Una vicenda che alimenta l'apprensione di molti genitori, i quali affermano di aver più volte segnalato il problema al sindaco chiedendo interventi urgenti.

Altro tema che continua a far discutere riguarda il gioco d'azzardo. Secondo quanto riportato da alcune classifiche e studi, Siano figurerebbe tra i comuni italiani con una significativa diffusione del gioco online. C'è chi chiede una verifica sulle autorizzazioni rilasciate dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), affinché venga accertato il pieno rispetto delle normative nazionali e regionali in materia.

Per molti cittadini è ormai necessario un cambio di passo. Le richieste riguardano maggiori controlli sul territorio, più sicurezza nelle ore serali e notturne, interventi concreti sugli edifici scolastici e una maggiore attenzione verso un fenomeno, quello del gioco d'azzardo, che continua a suscitare preoccupazione.

La speranza è che alle numerose segnalazioni e denunce seguano risposte concrete da parte delle istituzioni, affinché vengano affrontate le criticità evidenziate e si ristabilisca un clima di maggiore sicurezza e fiducia nella comunità.

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