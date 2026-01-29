Sarno perde il II circolo didattico e non ottiene l’attivazione dell’indirizzo di liceo artistico.

Con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Campania dei provvedimenti relativi alla rete scolastica 2026/2027, Sarno perde l’autonomia del Secondo Circolo Didattico e vede respinta la proposta di attivazione dell’indirizzo artistico di istruzione secondaria presso il Liceo “T. L. Caro”.

Come pubblicato sul Burc della regione Campania (allegato a, provvedimenti rete scolastica 2026-2027) l’I.C. “G. Amendola” di Sarno accorpa il secondo circolo didattico (Sarno II). L’attribuzione della sede legale viene adesso demandata all’Usr Campania nel rispetto della normativa vigente, in applicazione delle linee guida regionali, nonché in ragione dei fabbisogni di platea e delle esigenze della comunità scolastica coinvolta. Scompare dunque la dirigenza di uno storico circolo didattico sarnese che, per anni, ha garantito la formazione primaria nella frazione di Lavorate e nelle zone periferiche di Pioppazze e Serrazzeta. La decisione della regione ha destato sorpresa e non poche erpelssità tra gli addetti ai lavori: il Secondo Circolo Didattico di Sarno ha infatti una popolazione scolastica (circa 700 alunni) che supera di gran lunga quella della richiesta minima (600 iscritti) per l’accorpamento mentre quasi sottosoglia risulterebbe essere I.C. “G. Amendola” che, invece, è diventato istituto accorpante. In un discorso di valutazione di numeri altri circoli didattici e istituti comprensivi del salernitano – con un numero di studenti significativamente inferiore al requisito richiesto – sono stati invece confermati nella autonomia di plessi scolastici. Colpisce anche il fatto che né la giunta comunale né la Consulta scolastica – che ha però solo una funzione consultiva in materia di razionalizzazione scolastica – abbiano prodotto alcun documento su tale questione, ben nota ormai da anni ai dirigenti e i docenti che operano sul territorio sarnese.

Bocciata l'attivazione del Liceo Artistico

Inattesa anche la bocciatura dell’attivazione dell’indirizzo artistico di istruzione secondaria presso il Liceo “T. L. Caro” di Sarno. L’istituzione del percorso didattico del liceo era stata approvata lo scorso novembre dalla Provincia di Salerno e nei mesi di dicembre e gennaio ci sono stati open day di orientamento per raccogliere nuove iscrizioni. Poi la notizia ufficiale della mancata approvazione, da parte della Regione, della candidatura della scuola sarnese. Bisognerà adesso capire se si è verificato qualche errore procedurale nella trasmissione degli atti dalla scuola (NOTA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PROT N 7974 DEL10/10/2025; DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 4 DEL 08/09/2025; DELIBERA DE COLLEGIO DOCENTI N. 72 E 73 DEL 25/06/2025) agli organi istituzionali (Comune, Provincia e Regione) che hanno sancito – con pubblicazione su Burc (allegato G. 2026) – la bocciatura della proposta perché “indirizzo già presente in territori limitrofi”.