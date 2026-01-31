Scafati. Piano triennale delle opere pubbliche approvato in Giunta: investimenti su scuole, sicurezza e rigenerazione urbana

La Giunta comunale ha approvato il Piano Triennale delle Opere Pubbliche, un documento programmatico che definisce gli interventi strategici e gli investimenti destinati allo sviluppo del territorio nei prossimi anni. Un piano articolato che punta a migliorare la qualità della vita dei cittadini, rafforzare la sicurezza e potenziare i servizi pubblici, con particolare attenzione alle scuole, alla manutenzione urbana e alla rigenerazione degli spazi cittadini.

Il programma combina una visione di lungo periodo con interventi concreti e immediati, senza trascurare la manutenzione ordinaria, considerata fondamentale per garantire decoro, funzionalità e sicurezza.

Scuole al centro degli investimenti

Tra le priorità individuate figurano gli edifici scolastici. Il Piano prevede l’adeguamento sismico della scuola elementare e materna di via Genova, per un investimento di 730 mila euro, e il completamento del Polo scolastico, con uno stanziamento di oltre 1,8 milioni di euro. Interventi che mirano a garantire strutture più sicure e moderne per studenti e personale.

Manutenzione e decoro urbano

Ampio spazio è riservato alla cura della città. Sono previsti 500 mila euro per la manutenzione del verde pubblico su un arco di 24 mesi, 500 mila euro per gli immobili comunali e 700 mila euro per la manutenzione delle strade comunali, interventi essenziali per migliorare la vivibilità quotidiana.

Rigenerazione urbana e spazi pubblici

Il Piano include importanti opere di riqualificazione urbana, a partire da Corso Nazionale e Piazza Vittorio Veneto, per un investimento di 780 mila euro, e dalla riqualificazione di Palazzo Mayer, che prevede uno stanziamento di 1,3 milioni di euro. In programma anche interventi di manutenzione del piazzale Aldo Moro e dell’area mercatale di via della Gloria, con lavori di rifacimento delle pavimentazioni e dell’asfalto.

Mobilità e parcheggi

Sul fronte della mobilità sono previsti nuovi parcheggi attrezzati, tra cui quello in località Bagni (300 mila euro) e quello in via Corbisiero, finanziato con fondi PNRR per 44 mila euro, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e ridurre la pressione sulla sosta.

Urbanizzazione e sviluppo del territorio

Tra gli interventi più rilevanti figura l’urbanizzazione del PIP in via Sant’Antonio Abate (primo stralcio), per un valore complessivo di 3 milioni di euro, considerata strategica per lo sviluppo produttivo ed economico. Prevista anche la realizzazione di una nuova piazza in località Trentuno, finanziata con fondi PNRR.

Servizi essenziali

Il Piano dedica attenzione anche ai servizi essenziali, con l’ampliamento e la ristrutturazione dei muri del cimitero, per un investimento di 1,334 milioni di euro.

Nel complesso, il Piano Triennale delle Opere Pubbliche rappresenta una programmazione strutturata e coerente, che punta a coniugare sviluppo, sicurezza e manutenzione, offrendo una risposta concreta alle esigenze del territorio e dei cittadini.